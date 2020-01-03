Batı Karadeniz'de yoğun sis etkili oldu
Batı Karadeniz'de etkili olan yoğun sis, güzel görüntüler oluşturdu.
03.01.2020 12:48 | Son Güncelleme: 03.01.2020 12:48
Batı Karadeniz'de etkili olan yoğun sis, güzel görüntüler oluşturdu.
Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz Bağlantı Yolu'nun Şifalı Su, Tepeköy ve Kabalak mevkilerinde oluşan sis, dağların yamaçlarını kapladı. Yol üzerine çöken sis, seyir halindeki sürücülere tabiatın eşsiz güzelliğini görme fırsatı sundu.
Yamaçları kaplayan yoğun sis, drone ile görüntülendi.
Kaynak: AA