Batı Karadeniz'de "Yeşil Altın" Harmana İndi

Batı Karadeniz'de fındık üreticileri, yaklaşık 1 aydır topladıkları ürünlerini harmana indirdi.

Batı Karadeniz'in önemli fındık merkezlerinden Akçakoca'da, temmuz ayının son haftalarından itibaren başlayan hasat devam ederken "yeşil altın" olarak nitelendirilen fındık, harmana gelmeye başladı.

Fındığı harmana getiren üreticiler, kabuğundan ayırarak kurutma işlemi için fındığı güneş görebileceği yerlere seriyor.

Arabacı köyünde de Temel Denizgez, hasadını yaptığı fındığı evinin bahçesinde kurutmaya bıraktı.

Denizgez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fındık topladıktan sonra evinin önünde patoz ve kurutma işlemi yaptığını söyledi.

Fındıkta fiyat belirsizliği olduğunu vurgulayan Denizgez, "Bu sene hasat hem iyi hem kötü. Fındık bazı yerlerde iyi, bazı yerlerde kötü. Genel olarak randımansız. Randıman düşük, bu da fiyatı etkileyecektir. Fiyat da henüz açıklanmadı, fiyatın açıklanmasını bekliyoruz." diye konuştu.

Denizgez, fındık toplama işinin zor olduğunu belirterek, "Eskiden fındık toplama işi hep elle yapılırdı. Şimdi fındık toplama makineleri çıktı. Yarı yarıya makinelerle fındığı topluyoruz. Ailece de işimizin başındayız. Evde 12 kişiyiz. Bu 12 kişi, sabah ezanıyla akşam 7 arasında mesaide." ifadelerini kullandı.