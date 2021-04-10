Batı Karadeniz'de yarın kuvvetli yağmur ve kar etkili olacak

Batı Karadeniz'de yarın kuvvetli yağmur ve kar bekleniyor.

Batı Karadeniz'de yarın kuvvetli yağmur ve kar bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın Batı Karadeniz'de beklenen yağışların kıyı kesimlerde kuvvetli yağmur ve sağanak, iç kesimlerde yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı, tipi şeklinde kar yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık