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Batı Karadeniz'de yarın fırtına bekleniyor

Batı Karadeniz'de yarın fırtına bekleniyor
AA / Muhammed Ali Toruntay - Haberler | Güncel

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın öğlen saatlerinden itibaren Batı Karadeniz'in batısında fırtına uyarısında bulundu.

ZONGULDAK (AA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın öğlen saatlerinden itibaren Batı Karadeniz'in batısında fırtına uyarısında bulundu.

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'in batısında Zonguldak ve Bartın arasında rüzgarın, yarın öğlen saatlerinden itibaren batı ve güneybatı yönlerden etkisini artırarak, 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, yarın gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Muhammed Ali Toruntay - Son Dakika Haberleri

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