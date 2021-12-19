Batı Karadeniz'de yarın fırtına bekleniyor

ZONGULDAK (AA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın öğlen saatlerinden itibaren Batı Karadeniz'in batısında fırtına uyarısında bulundu.

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'in batısında Zonguldak ve Bartın arasında rüzgarın, yarın öğlen saatlerinden itibaren batı ve güneybatı yönlerden etkisini artırarak, 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, yarın gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

AA / Muhammed Ali Toruntay - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet