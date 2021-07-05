Batı Karadeniz'de yarın fırtına bekleniyor
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Batı Karadeniz'de yarın fırtına bekleniyor

Batı Karadeniz'de yarın fırtına bekleniyor
Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun - Haberler | Güncel

Batı Karadeniz'in batısında yarın günün ilk saatlerinden itibaren fırtına bekleniyor.

Batı Karadeniz'in batısında yarın günün ilk saatlerinden itibaren fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Batı Karadeniz'in batısında rüzgarın yarın ilk saatlerden itibaren kuzey ve kuzeybatı yönlerden fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun

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