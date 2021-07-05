Batı Karadeniz'de yarın fırtına bekleniyor

Batı Karadeniz'in batısında yarın günün ilk saatlerinden itibaren fırtına bekleniyor.

Batı Karadeniz'in batısında yarın günün ilk saatlerinden itibaren fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Batı Karadeniz'in batısında rüzgarın yarın ilk saatlerden itibaren kuzey ve kuzeybatı yönlerden fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun