Batı Karadeniz'de yaralar sarılıyor
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Batı Karadeniz'de yaralar sarılıyor

Batı Karadeniz'de yaralar sarılıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Batı Karadeniz Bölgesinde meydana gelen sel felaketinin ardından bölgedeki ihtiyaca yönelik gıda, tekstil, temizlik ve sağlık ürünleri dolu tır Düzce'den yola çıktı.

Batı Karadeniz Bölgesinde meydana gelen sel felaketinin ardından bölgedeki ihtiyaca yönelik gıda, tekstil, temizlik ve sağlık ürünleri dolu tır Düzce'den yola çıktı.

Batı Karadeniz Bölgesinde yaşanan sel sonrası yaralar sarmaya devam ediyor. 'Ben de Varım' diyerek kampanyaya destek olan Düzceli vatandaşların destekleri ile oluşturulan ihtiyaç ve gıda malzemelerinin bulunduğu tır yola çıkmıştır.

İl Özel idaresi önünde yüklenen Düzce Kamyon ve Tır Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifinin aracını AFAD Müdürü Ali Kartal ve ekibi uğurladı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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