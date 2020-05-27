Batı Karadeniz'de ve Bolu Dağı'nda yoğun sis ulaşımı aksatıyor
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Batı Karadeniz'de ve Bolu Dağı'nda yoğun sis ulaşımı aksatıyor

Bolu Dağı'nın D-100 geçişi ile D-655 Batı Karadeniz Düzce- Zonguldak Bağlantı yolunda etkili olan sis nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana geliyor.

Batı Karadeniz'de ve Bolu Dağı'nda yoğun sis ulaşımı aksatıyor
27.05.2020 18:33 | Son Güncelleme: 27.05.2020 18:52

Bolu Dağı'nın D-100 geçişi ile D-655 Batı Karadeniz Düzce- Zonguldak Bağlantı yolunda etkili olan sis nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana geliyor.

Kentte sağanak yağış ile etkili olan sis dolayısıyla D-655 Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz Bağlantı Yolu'nun Tepeköy, Şifalı Su ve Kabalak rampalarında trafikte aksamalar yaşandı.

Güzergahta bulunan trafik ekipleri, görüş mesafesinin yer yer 20 metreye kadar düşmesi nedeniyle sürücüleri hız ve yakın takip yapmamaları konusunda uyardı.

Bolu Dağı'nda görüş mesafesi 30 metre

Öte yandan, D-100 kara yolu Bolu Dağı geçişinin, Düzce ve Bolu kesimlerinde etkili olan sağanak ve sis görüş mesafesini düşürdü.

Yoğun sis, kara yolunun Düzce kesiminde bulunan Bakacak, Karanlıkdere, Taşaltı, Bıçkıyanı ve Sarıçökek mevkileriyle Bolu kesimindeki Seymenler, Elmalık ve Köroğlu mevkilerinde etkisini gösteriyor.

Bölgede ring halinde bulunan polis ve Karayolları ekipleri, sürücüleri yakın takip ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyarıyor.

Meteoroloji yetkilileri, her iki kentte de sisin yağış ile bir süre daha etkili olacağını bildirdi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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