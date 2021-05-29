Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'deki 7 ilde sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
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Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'deki 7 ilde sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Cebeci - Haberler | Güncel

Sakarya, Kocaeli, Zonguldak, Düzce, Bolu, Karabük ve Bartın'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim oldu.

Sakarya, Kocaeli, Zonguldak, Düzce, Bolu, Karabük ve Bartın'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim oldu.

Sakarya'da kentin normal zamanda en işlek adreslerinden Çark Caddesi, Tarihi Uzun Çarşı, Demokrasi ve Gar meydanları sessizliğe büründü.

Emniyet, jandarma ve zabıta ekipleri, kent genelinde denetimlerini sürdürüyor.

Kocaeli

Kocaeli'nin işlek yerlerinden Kent Meydanı, Yürüyüş Yolu, Fethiye ve İstiklal caddeleri boş kaldı.

Kısıtlamadan muaf işletmeler mesailerine devam etti. İzni bulunan az sayıda kişinin dışarıda olduğu görüldü.

Polis ekipleri, D-100 ile D-130 kara yollarında oluşturulan uygulama noktalarında trafiğe çıkanların izin belgelerini kontrol ediyor.

Zonguldak

Zonguldak'ta yaya ve araç trafiğinin en yoğun olduğu Gazipaşa Caddesi ile Madenci Anıtı sessizliğe büründü.

Kentte vatandaşların kısıtlamaya uyduğu gözlendi.

Polis ekipleri, kent genelinde denetimlerini sürdürüyor.

Düzce

Düzce'nin normal zamanda en işlek noktalarından İstanbul ve Gaziantep caddeleri ile Spor Sokak ve Anıtpark Meydanı boş kaldı.

Dışarıdakilerin izin belgelerini kontrol eden ekipler, muafiyeti bulunmayanların sokağa çıkmasına izin vermiyor.

Bolu

Bolu'nun normal zamanda en işlek yerlerinden Demokrasi ve Kent meydanları, İzzet Baysal Caddesi ve Atatürk Bulvarı'nda sakinlik yaşanıyor.

Polis ve jandarma ekipleri, kentin farklı kesimlerinde oluşturulan kontrol noktalarında denetimlerini sürdürüyor.

Karabük

Karabük'te normal zamanlarda yoğunluğun yaşandığı meydan ve caddeler boş kaldı.

Kolluk kuvvetleri, oluşturulan noktalarda sokağa çıkan vatandaşların izin belgelerini kontrol ediyor.

Karabük Valisi Fuat Gürel, yaptığı açıklamada, kentte vaka sayılarının hızla düştüğünü bildirdi. İl genelinde sokağa çıkma kısıtlamasına uyulduğunu belirten Gürel, vatandaşlara teşekkür etti.

Bartın

Bartın'ın yoğun yerlerinden Hükümet Caddesi, Bülent Ecevit Bulvarı, Yukarı Çarşı ve Kemer Meydanı başta olmak üzere cadde ve sokaklarda sessizlik hakim.

Emniyet ekipleri, kavşaklarda oluşturulan kontrol noktalarında izin belgesi kontrolü yapıyor.

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'deki 7 ilde sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'deki 7 ilde sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'deki 7 ilde sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'deki 7 ilde sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'deki 7 ilde sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'deki 7 ilde sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'deki 7 ilde sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Cebeci

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