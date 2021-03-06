Batı Karadeniz'de sis ve yağış etkili oluyor
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Batı Karadeniz'de sis ve yağış etkili oluyor

06.03.2021 20:11 | Son Güncelleme: 06.03.2021 20:14
Batı Karadeniz'de sis ve yağış etkili oluyor

655 Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz bağlantı yolunda yoğun sis ve yağış ulaşımı aksatıyor.

D-655 Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz bağlantı yolunda yoğun sis ve yağış ulaşımı aksatıyor.

Kara yolunun Şifalı Su, Tepeköy ve Kabalak mevkilerinde etkili olan sis ve yağış nedeniyle sürücüler dikkatli ilerliyor.

Bölgede öğleden sonra etkisini gösteren sis, görüş mesafesinin yer yer 15 metreye kadar düşmesine neden oldu.

Güzergahta bulunan trafik ekipleri sürücüleri yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyarıyor.

Dik rampaların yanı sıra keskin virajları bulunan 34 kilometrelik D-655 Batı Karadeniz bağlantı yolunun Akçakoca kesiminde etkili olan sis, drone ile havadan görüntülendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş

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