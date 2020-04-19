Batı Karadeniz'de "sessizlik" hakim Boş caddelerden görüntüler Anıtpark Meydanından görüntüler Düzce'de işlek yerler olan İstanbul ve Gaziantep caddeleri, Spor Sokak, Anıtpark Meydanı ve Avni Akyol Parkı'nın şerit ve bariyerlerle kapatılmasıyla kent merkezi sessizliğe büründü.

Boş caddelerden görüntüler Anıtpark Meydanından görüntüler Düzce'de işlek yerler olan İstanbul ve Gaziantep caddeleri, Spor Sokak, Anıtpark Meydanı ve Avni Akyol Parkı'nın şerit ve bariyerlerle kapatılmasıyla kent merkezi sessizliğe büründü. Şehrin en işlek caddelerinden İstanbul ve Mehmet Akif Caddelerine "Evde Kal" yazılı billboardlar asıldı. Güneşli havaya rağmen vatandaşların evden çıkmamaya çalıştıkları, şehrin simge noktalarının sokak hayvanlarına kaldığı görüldü. Kaynak: AA