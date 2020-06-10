Batı Karadeniz'de Sanayi ve Çevre Altyapısına BAKKA'dan destek Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı 2020 Yılı Sanayi ve Çevre Altyapısı Mali Destek Programı kapsamında destek almaya hak kazanan projelerin listesi bugün itibarıyla kamuoyuna ilan edildi.

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı 2020 Yılı Sanayi ve Çevre Altyapısı Mali Destek Programı kapsamında destek almaya hak kazanan projelerin listesi bugün itibarıyla kamuoyuna ilan edildi.

BAKKA'dan yapılan açıklamada 34 projenin destek almaya hak kazandığı açıklanırken program kapsamında toplam 60 proje başvurusu alındı. Yapılan açıklamada, "Program kapsamında 60 proje başvurusu alınmış ve değerlendirme süreci sonunda 17'si asil listede yer almak üzere 34 proje başarılı bulunmuştur. Asil projelerin tamamı ile sözleşme imzalaması durumunda TR81 Batı Karadeniz Bölgesinde iş ve yatırım ortamının iyileştirilmesi amacıyla sanayi ve çevre altyapısının geliştirilmesine yönelik 19 milyon 423 bin 520 TL kaynak aktarılması öngörülmektedir." denildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA