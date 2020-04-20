Batı Karadeniz'de patates ekimine başlandı Batı Karadeniz Bölgesi'nin önemli üretim merkezlerinden Düzce'de, patates ekimine başlandı.

Batı Karadeniz Bölgesi'nin önemli üretim merkezlerinden Düzce'de, patates ekimine başlandı.

Kentte yaklaşık 300 dönüm arazide patates üreten çiftçiler, tarlalarını imece usulüyle hazırlayıp ekime hazır hale getiriyor.

Çiftçiler, öncelikle ekecekleri patatesleri depolarında filizlendiriyor ve gübreyle hazır hale getirdikleri tarlalarda toprakla buluşturuyor.

Patates ve fındık üretimiyle geçimlerini sağlayan Akçakoca'nın 120 haneli Altunçay köyünde yaşayan çiftçiler, ekimlerini gün sırasına koyup imece usulü gerçekleştiriyor.

"Karadeniz Bölgesi verimli topraklara sahip"

Akçakoca Tarım ve Orman Müdürü Cemil Uzun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgenin verimli topraklara sahip olduğunu söyledi.

Uzun, bu bölgedeki köylerin kendi patates tohumlarıyla üretim yaptığını belirterek, "Çiftçilerimiz patates üretiminde kendi ata tohumlarını da saklayarak, kendi yerel gen kaynaklarıyla önemli bir faaliyet sürdürüyorlar." dedi.

Sertifikalı tarım ilaçları kullanıldığını ifade eden Uzun, "Bu manada yabancı ot gelişimini engelleyen ilaçlar kullanmaktadırlar. Ancak mümkün oldukça çiftçilerimiz organik yetiştirme taraftarı ve biz de öyle öneriyoruz tabii ki gerektiğinde sertifikalı tarımsal ilaçlar da kullanılmakta." diye konuştu.

Üretici Hatice Kuş da patates ekimi için ilk önce tarlayı hazır hale getirdiklerini belirterek "Bu aylarda ekime başlıyor, temmuz ayında ise patatesi topraktan çıkarıyoruz. Köyde bu aylarda herkes patates eker. Çok güzel olur bizim patatesler." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA