Batı Karadeniz'de LGS'nin birinci oturumu heyecanı
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Batı Karadeniz'de LGS'nin birinci oturumu heyecanı

Milli Eğitim Bakanlığınca 8. sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın ilk oturumu başladı.

20.06.2020 11:13 | Son Güncelleme: 20.06.2020 11:19

Milli Eğitim Bakanlığınca 8. sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın ilk oturumu başladı.

Sakarya'da sınav saati öncesinde okullara çocuklarıyla gelen veliler, sınav merkezlerinin önünde kalabalık oluşturdu.

Okul önünde sıraya alınarak kimlik kontrolü yapılan öğrenciler, maske değişimi, dezenfektan işlemi ve su ikramının ardından sınava girecekleri sınıflara yönlendirildi.

Polis ekiplerinin önlem aldıkları ve görevlilerin de sosyal mesafe kurallarına uyulması çağrısında bulunduğu okulların önünde bekleyen velilerden bazılarının, çocuklarının başarısı için dua ettiği, Kur'an-ı Kerim okuduğu görüldü.

Velilerden Nurullah Karabaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, salgın nedeniyle bütün önlemleri alan yetkililere teşekkür etti.

Çocukların 3 aydan fazladır evlerde olduğunu ve bu zorlu süreçte uzaktan eğitim gördüklerini anlatan Karabaş, "Bir ilki yaşıyorlar işin özeti bu. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde olmamış bir salgın sürecinde sınava girmek çocuklar için de çok zor. Olumlu veya olumsuz etkileri tabii ki olacak." dedi.

Karabaş, sınav gününde sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasından duyduğu memnuniyet dile getirerek, sınavın öğrenciler için hayırlı olmasını temenni etti.

Düzce

Düzce'de öğrencilere Kovid-19 tedbirleri kapsamında el dezenfektanları yapılarak, maske dağıtıldı. Öğrenciler daha sonra kimlik ve sınav giriş belgeleri kontrol edilerek salonlara alındı.

Sınav öncesi polis ve görevli öğretmenler, öğrenci ve velileri sosyal mesafe ve maske kullanımı için sık sık uyararak, koronavirüsün bulaşıcılığının kalabalık ortamlarda arttığını, çocukların sağlıkları için kurallara uyulması gerektiğini vurguladı.

Bartın

Bartın Cumhuriyet Ortaokulu'nda sınava girecek olan öğrencilere, Kovid-19 tedbirleri kapsamında sınav öncesi el dezenfektanları yapılarak, maske dağıtıldı.

Okul bahçesine alınmayan velilerin, çocuklarının başarısı için dua ettikleri görüldü.

Zonguldak

Zonguldak'ta, öğrencilere Kovid-19 tedbirleri kapsamında sınav öncesi ellerine dezenfektan dökülerek maske dağıtıldı. Öğrenciler daha sonra kimlik ve sınav giriş belgeleri kontrol edilerek salonlara alındı.

Sınav öncesi polis ile görevli öğretmenler, öğrenci ve velilere sosyal mesafe ve maske kullanımı konularında sık sık uyarıda bulundu. Okulların önünde bekleyen velilerden bazılarının, çocuklarının başarısı için dua ettiği görüldü.

İl genelinde 128 okulda, 619 salonda ve bin 238 öğretmenin görevlendirildiği sınava 9 bin 808 öğrenci katıldı.

Bolu

Bolu'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında, sınava girecekleri okullara gelen öğrenciler, salonlara sırayla alındı.

Sınav öncesi ellerine dezenfektan dökülen öğrencilere maske dağıtıldı. Öğrenciler daha sonra kimlik ve sınav giriş belgeleri kontrol edilerek salonlara alındı.

Okulların önünde yoğunluğa neden olan velilere polis ile görevli öğretmenlerce sosyal mesafe ve maske kullanımı konularında sık sık uyarı yapıldı.

Öte yandan, 50. Yıl İzzet Baysal Orta Okulu'nda sınava gelirken kimliğini unutan bir öğrenci, okulda görevli bir öğretmen ile evine kimliğini almaya gönderildi.

Evinde ailesi bulunamayan öğrenci, daha sonra yeni bir kimlik çıkartılması için okuldan bir öğretmenin aracı ile il nüfus müdürlüğüne götürüldü.

Kimliğini sınav giriş saati öncesinde çıkartamayan öğrenci sınava giremedi.

Kocaeli

Kocaeli'de öğrencilere Kovid-19 tedbirleri kapsamında sınav öncesi el dezenfektanları yapılarak, maske dağıtıldı. Okul dışında aileleriyle vedalaşan öğrenciler, kimlik ve sınav giriş belgeleri kontrol edilerek salonlara alındı.

Okullarda görev yapan polislerle görevli öğretmenler, öğrenci ve ailelerine sosyal mesafe kuralına uymaları konularında uyarılarda bulundu.

Karabük

Karabük'te öğrencilere Kovid-19 tedbirleri kapsamında sınav öncesi el dezenfektanları yapılarak, maske dağıtıldı.

Öğrenciler daha sonra kimlik ve sınav giriş belgeleri kontrol edilerek salonlara alındı.

Karabük Milli Eğitim Şube Müdürü Erdal Üngören, Atatürk Ortaokulu'nda görev yapan polislerle görevli öğretmenler, öğrenci ve ailelerine sosyal mesafe kuralına uymaları konularında uyarılarda bulundu.

Karabük Milli Eğitim Müdür Vekili Nevzat Akbaş da Atatürk Ortaokuluna gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Batı Karadeniz'de LGS'nin birinci oturumu heyecanı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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