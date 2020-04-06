Batı Karadeniz'de kuvvetli rüzgar etkili oluyor
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle dalga boyu 5 metreyi geçti.
06.04.2020 15:02 | Son Güncelleme: 06.04.2020 15:02
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle dalga boyu 5 metreyi geçti.
İlçede saatteki hızı yaklaşık 50 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle dalgalar yer yer liman kayalıklarını aştı.
Meteoroloji yetkilileri, şiddetli rüzgarın 3 gün daha etkisini sürdüreceğini belirterek, balıkçılara denize açılmamaları ve vatandaşlara dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.
Kaynak: AA