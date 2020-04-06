Batı Karadeniz'de kuvvetli fırtına etkili oluyor Batı Karadeniz'de kuvvetli fırtına etkili oluyor Düzce'nin Akçakoca ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgarda denizde 6 metrelik dalgalar oluştu.

Batı Karadeniz'de kuvvetli fırtına etkili oluyor

DÜZCE - Düzce'nin Akçakoca ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgarda denizde 6 metrelik dalgalar oluştu. İlçede saatteki hızı yaklaşık 50 ile 60 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle dalgalar yer yer liman kayalıklarını aştı.

Akçakoca'da kuvvetli rüzgar nedeniyle oluşan dalgalar sahilleri ve istinat duvarlarını dövdü. İlçe limanını aşan dalgalar ilginç görüntülere neden oldu.

Meteorolojiden edinilen bilgilere göre, şiddetli rüzgarın 3 gün daha etkisini sürdüreceği öğrenildi. Yetkililerin yaptığı açıklamaya göre balıkçılara denize açılmamaları ve vatandaşlara dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulunuldu.

Kaynak: İHA