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Batı Karadeniz'de kuvvetli fırtına

Batı Karadeniz'de kuvvetli fırtına
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Zonguldak'ta sabah saatlerinde kuvvetli sağanak yağış ve fırtına nedeniyle dev dalga oluştu.

Zonguldak'ta sabah saatlerinde kuvvetli sağanak yağış ve fırtına nedeniyle dev dalga oluştu. Dalgalar 7 metrelik istinat duvarını aşarken, tekneler limana sığındı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından kentte sabah saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak yağış ve rüzgar etkili oldu. Liman Caddesi'nde saatteki hızı 40 kilometreyi bulan şiddetli rüzgar nedeniyle boyu 7 metreyi aşan dev dalgalar mendireği aşarak limana girdi. Balıkçı tekneleri, denizde oluşan büyük dalgalardan korunmak için limana sığındı. Kentte etkili olan yağışların yarından itibaren yerini kar yağışına bırakacağı öğrenildi.

(Sertaç Özdemir-İHA)

Batı Karadeniz'de kuvvetli fırtına

Batı Karadeniz'de kuvvetli fırtına

Batı Karadeniz'de kuvvetli fırtına

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