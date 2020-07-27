Batı Karadeniz'de kurban kesimi hazırlıkları
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Batı Karadeniz'de kurban kesimi hazırlıkları

Zonguldak, Karabük, Düzce ve Bartın'da Kurban Bayramı'na sayılı günler kala yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kurban satış ve kesim işlemleri için düzenleme yapıldı.

Batı Karadeniz'de kurban kesimi hazırlıkları
27.07.2020 16:51 | Son Güncelleme: 27.07.2020 19:28

Zonguldak, Karabük, Düzce ve Bartın'da Kurban Bayramı'na sayılı günler kala yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kurban satış ve kesim işlemleri için düzenleme yapıldı.

Zonguldak'ta, kurban kesiminin sağlıklı koşullarda yapılması için çalışmalar sürüyor.

Zonguldak Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Rıza Akçay, AA muhabirine, kent merkezinde kurban kesim yeri olarak belirlenen belediye mezbahanesinin bakıma alındığını söyledi.

Kesimlerin hijyenik olması için ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini anlatan Akçay, "Kovid-19 tedbirleri dolayısıyla kurbanını kesmeye gelecek vatandaşların ateşi ölçülecek. Vatandaşlar, sosyal mesafeyi korumak için kesim yerlerine sırayla ve randevu usulüyle alınacak. Mezbahanenin eski olan banyoları, lavaboları, muslukları tamamen değiştirildi. Girişe ve kesim alanına el dezenfektanları konuldu, içerinin komple temizliği yapıldı." diye konuştu.

Akçay, mezbahaneye geleceklerin kesim yerlerinde sosyal mesafeye dikkat etmeleri ve maskelerini takmalarının önemli olduğunu sözlerine ekledi.

Karabük

Karabük Belediyesince, Kurban Bayramı dolayısıyla mezbaha ve canlı hayvan pazarında önlemler alındı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Melise köyü yakınlarında bulunan mezbaha ve yakınında kurulan canlı hayvan pazarında Kovid-19 nedeniyle ek tedbirler uygulanacak.

Kurban Bayramı öncesi gerek kurbanlık satışı gerekse kurban kesimiyle ilgili son hazırlıklar koronavirüs tedbirleri kapsamında tamamlandı.

Hayvan pazarının dışında satış yapılması yasaklandı. Yasağa uymayanlara cezai işlem uygulanacak. Kurbanlık satışı yapılan alanda denetimler Veteriner Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılacak.

Kurbanlarını kestirmek isteyenler için bayram süresince belediye ekiplerince belediye mezbahasında ücretsiz kesim gerçekleştirilecek.

Düzce

Düzce'de İl Kurban Hizmetleri Komisyonu, kurban kesmek isteyen vatandaşların kurbanlarını dini hükümlere, sağlık şartlarına ve çevre temizliğine uygun kesmelerine veya vekalet yoluyla kestirmelerine yardımcı olmak, kurban kesilecek yerleri belirlemek ve bu konulardaki diğer hususların düzenlenmesi amacıyla toplandı.

Valilikten yapılan açıklamada, mevsim itibarıyla kesim yerlerinin üstlerinin kapalı olmasının sağlanması, kurban kesim yerlerinde çocukların bulunmaması, kurban kesim esnası ve sonrasında çevre temizliğine ve hijyenik şartlara uyulması, vatandaşların kurban kesimi konusunda aydınlatılması, özellikle bayram vaaz ve hutbesinde kurban kesim usulünün çok iyi anlatılması gerektiği belirtildi.

Öte yandan Düzce Belediyesinin müstecire verdiği Et Kombinasında bayram öncesi hazırlıklar da sürüyor.

Bartın

Bartın'da Kurban Bayramı dolayısıyla kurban satış ve kesim işlemleri için Kovid-19 tedbirleri kapsamında düzenleme yapıldı.

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisince alınan karar gereğince kurban kesim yeri olarak belirlenen yerlerin işletmecileri ve sorumluları tarafından kurbanlıklar randevuyla kesilecek ve randevulu kesim bilgisini içeren listeyi kesim yerine asılacak.

Kurban kesim işletmelerince kurban kesim saatine ilişkin randevu bilgisi kurban kesim yerinden hizmet alacaklara SMS yoluyla bildirilecek.

Kesim yerlerinde kesim yaptırmak isteyen kişilerin talepleri mümkün olduğunca bayramın üç gününe eşit sayıda randevu verilecek şekilde planlanacak. Kesim yerlerine gelecek kişi sayısının mümkün olduğunca az olmasını sağlamak amacıyla hisse sahipleri dışında kimsenin kurban kesim yerlerine gitmemesi teşvik edilecek.

Kurban sahiplerinin kurban kesim yerlerinde bir arada bulunarak parçalama işlemi yapmasına müsaade edilmeyecek. En fazla üç kişinin maske ve 1,5 metrelik mesafe kurallarına uyarak parçalama işlemini yapmasına müsaade edilecek.

Kurban kesim yeri olarak belirlenen yerler dışında çevre ve görüntü kirliliğine neden olacak şekilde yol kenarları, park ve bahçeler, dere yatakları gibi yerlerde kurban kesilmesine izin verilmeyecek.

Usulüne göre alınan, ilan ve tebliğ edilen kararların uygulanmasında ihmal ve kusuru görülenler ise cezalandırılacak.

Kaynak: AA

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