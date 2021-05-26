Batı Karadeniz'de Kovid-19 vaka sayısı azalmaya devam ediyor
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Batı Karadeniz'de Kovid-19 vaka sayısı azalmaya devam ediyor

Batı Karadeniz'de Kovid-19 vaka sayısı azalmaya devam ediyor
Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz - Haberler | Güncel

Batı Karadeniz'de bulunan Bolu, Düzce, Zonguldak ve Karabük'te, tam kapanma sürecinin ardından sıkı şekilde uygulanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin ardından vaka sayılarında düşüş sürüyor.

Batı Karadeniz'de bulunan Bolu, Düzce, Zonguldak ve Karabük'te, tam kapanma sürecinin ardından sıkı şekilde uygulanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin ardından vaka sayılarında düşüş sürüyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı, 81 il için 7 günlük her 100 bin kişide Kovid-19 vaka sayısı verilerine göre, Karabük, Türkiye genelinde vaka sayısı en çok azalan illerin başında yer aldı.

İlde geçen hafta her 100 bin kişide 134,23 olan vaka sayısı 73,48'e geriledi.

Kentte alınan sıkı tedbirler ve yoğun denetimler, vaka sayılarının düşmesinde etkili oldu.

Karabük Valisi Fuat Gürel, Kovid-19'la mücadele eden sağlık çalışanları, güvenlik güçleri, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar ve kurallara uyan vatandaşlara teşekkür etti.

Kentin son bir haftada vaka sayısı en çok azalan iller arasında olduğunu anımsatan Gürel, "Aynı özveri ve kararlılıkla tedbirlere bugün olduğu gibi sıkı sıkıya uyarak daha güzel günler bizi bekliyor. Bu mücadeleyi hep birlikte kazanacağız." ifadesini kullandı.

Zonguldak

Zonguldak'ta sıkı tedbirler ve yoğun denetimlerin ardından geçen hafta her 100 bin kişide 147,66 olan vaka sayısı 129,90'a düştü.

Vatandaşların yoğun bulunduğu cadde ve sokaklarda denetimlerini sürdüren emniyet ve jandarma ekipleri, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymayanlara cezai işlem uyguluyor.

Kent sakinlerinden Bülent Ulubay, AA muhabirine, vatandaşların tedbirlere uyma konusunda daha fazla duyarlı olması gerektiğini belirterek, "İki torunum Kovid-19 nedeniyle evde karantinada. Bize de her an gelebilir, kapımızı çalabilir. Kovid-19'un nerede olduğu belli değil." diye konuştu.

Ulubay, tedbirlere uymayanlara ceza yerine yoğun bakımdaki Kovid-19 hastalarının gösterilmesinin kurallara daha çok dikkat edilmesini sağlayacağını kaydetti.

İnsanların tedbir konusundaki duyarsızlığına üzüldüğünü dile getiren Ayşe Demirel de "Bu konuda daha duyarlı olunmasını istiyoruz. İnsanların tedbirleri kendileri alması gerekiyor." dedi.

Düzce

Düzce'de geçen hafta her 100 bin kişide 127,88 olan vaka sayısı 118,02'ye düştü.

Kolluk kuvvetleri, kentin en işlek cadde, sokak ve parkları ile Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde denetimlerini sürdürüyor.

Ekipler, kent giriş ve çıkışlarında eksik evrakı bulunan araç sürücülerine cezai işlem uyguluyor.

Bolu

Risk haritasında düşüş yaşamasına rağmen bu iller arasında vaka sayısı en yüksek il ise Bolu olarak kayıtlara geçti.

Kentte alınan sıkı tedbirlerin ardından geçen hafta 155,65 olan vaka sayısı 139,14'e düştü.

Bolu'da güvenlik güçleri, vatandaşların yoğun kullandığı cadde, sokak ve parklarda yoğun denetimlerine devam ediyor.

Kuralları ihlal edenlere ve eksik evrakı bulunan araç sürücülerine cezai işlem uygulanıyor.

Bolu Belediyesi Park Bahçeler İlaçlama Birimi'nde görevli 9 kişiden oluşan 6 ekip de park, cami ve halk otobüsleri başta olmak üzere birçok alanda dezenfeksiyon çalışması yürütüyor.

Batı Karadeniz'de Kovid-19 vaka sayısı azalmaya devam ediyor
Batı Karadeniz'de Kovid-19 vaka sayısı azalmaya devam ediyor
Batı Karadeniz'de Kovid-19 vaka sayısı azalmaya devam ediyor
Batı Karadeniz'de Kovid-19 vaka sayısı azalmaya devam ediyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz

Haftalık verilere göre, 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller Gümüşhane, Erzurum, Bolu, Kütahya ve Kars oldu.
Haftalık verilere göre, 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller Gümüşhane, Erzurum, Bolu, Kütahya ve Kars oldu.
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