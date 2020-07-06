Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri
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Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri

Bartın, Bolu, Karabük ve Zonguldak'ta yeni tip koronavirüse (Kovid-19) tedbirlerinin uygulanmasına devam ediliyor.

Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri
06.07.2020 17:01 | Son Güncelleme: 06.07.2020 17:05

Bartın, Bolu, Karabük ve Zonguldak'ta yeni tip koronavirüse (Kovid-19) tedbirlerinin uygulanmasına devam ediliyor.

Bartın İl Özel İdaresi ve Bartın Belediyesince koronavirüs tedbirleri kapsamında plajlarda yürütülen güvenlik ve temizlik çalışmaları tamamlandı.

Yaz sezonunun başlamasıyla sahillerde yaşanabilecek yoğunluk nedeniyle İl Özel İdaresince Mugada, Güzelcehsiar, Çakraz, Kapısuyu sahillerinde sosyal mesafe ve hijyen kurallarına göre düzenlemeler yapıldı.

Bu kapsamda vatandaşların sağlıklı, güvenli, kontrollü ve çevre bilincine uygun tatil yapabilmeleri için çöp toplama hizmetlerinin yanı sıra kum temizliği, çevre düzenlemesi yapılarak, güvenli yüzme alanları dubalarla işaretlendi.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Metin Çetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bakanlıklarca gönderilen genelgeler ile İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararlarında belirtilen tedbirler kapsamında sorumluluk alanlarında tedbir alındığını söyledi.

Kurumun sorumluluk alanlarında bulunan plajlar ve yürüme alanlarına el dezenfeksiyon aparatları konulduğunu aktararak, "Maske takılması ve sosyal mesafenin korunmasıyla ilgili uyarı tabelaları konuldu ve denetimler de yapılıyor. Vatandaşlarımızdan beklentimiz; sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymaları, maskesiz dolaşmamaları. Yine önceki yıllarda olduğu gibi bu yaz sezonunda da jet-ski ve bot ile cankurtaran hizmeti veriliyor." ifadelerini kullandı.

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın da ziyaretçi yoğunluğu yaşanan İnkumu tatil beldesinde denetimlerini yoğunlaştırdıklarını belirtti.

İnkumu Özel Halk Otobüslerinde yolcu taşıma kapasitesi, maske kullanımı gibi konular denetlenirken işletmelerde ise masa ve oturma düzeni, hijyen denetimleri yaptıklarını anlatan Akın, "Ekiplerimiz ayrıca tatil beldesinde satış yapan pazarcıları sosyal mesafe ve hijyen konularında denetlerken, sahil ve kaldırımlarda da maske takmayan ve sosyal mesafe kuralına uymayan vatandaşlarımızı uyarıyoruz. Herhangi olumsuz durumun oluşmaması için denetimlerimiz yaz boyunca devam edecek." diye konuştu.

Karabük'teki düğünlerde sivil ya da resmi emniyet ve jandarma personelinin görevlendirilecek

Karabük Valiliği, il genelinde yapılacak düğünlerde sivil ya da resmi emniyet ve jandarma personelinin görevlendirileceğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, görevlendirilecek personelin İl Hıfzıssıhha Kurulunun düğünlerde uygulanacak tedbirler kararında belirtilen önlemlere uyulup uyulmadığıyla ilgili denetim yapacağı belirtildi.

Bolu

Bolu'da, koronavirüs tedbirlerinin uygulanmasına devam ediliyor.

Kentin bazı noktaları ile İzzet Baysal Caddesi, Atatürk Orman Parkı ve Karaçayır Parkı'nda polis ve bekçiler tarafından vatandaşlar sosyal mesafe kuralı ve maske takmaları konusunda uyarılıyor.

Karamanlı Mahallesi Stadyum Caddesi'nde kurulan halk pazarında da polis, bekçi ve zabıta ekipleri tarafından esnaf ve vatandaşları maske ve sosyal mesafe konusunda uyardı. Maskesi olmayanlara ekipler tarafından idari para cezası uygulanıyor.

Türk Kızılay Bolu Şubesi tarafından İzzet Baysal Caddesi'nde maske dağıtımı devam ediyor.

Bolu Belediyesine ait ekipler, halkın yoğun kullandığı alanlarda dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürüyor.

Zonguldak

Zonguldak Belediyesi tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında başlatılan çalışmalar sürüyor.

Temizlik ekipleri çöp konteynerlerinin yanı sıra atık maske ve eldiven kutularını düzenli olarak dezenfekte ediyor. Ortak kullanım alanları ile çocuk parklarında da dezenfeksiyon işlemi yapılıyor.

Kaynak: AA

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