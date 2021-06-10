Batı Karadeniz'de kıyı balıkçılığı başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Batı Karadeniz'de kıyı balıkçılığı başladı

Batı Karadeniz'de kıyı balıkçılığı başladı
Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş - Haberler | Güncel

Batı Karadeniz Bölgesi'nin önemli balıkçı limanlarından Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, kıyı avcılığı yapan balıkçılar yaz sezonunun başlamasıyla ağlarını denize bıraktı.

Batı Karadeniz Bölgesi'nin önemli balıkçı limanlarından Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, kıyı avcılığı yapan balıkçılar yaz sezonunun başlamasıyla ağlarını denize bıraktı.

Sabahın erken saatlerinde limana gelen balıkçılar tekne bakımı ve ağ tamirlerini yaparak çinekop, istavrit ve mezgit avlamak için Karadeniz kıyılarına ağlarını attı.

Balıkçı Sadık Kara, AA muhabirine, yaz sezonunun güzel başladığını söyledi.

Yaz sezonuyla balıkçıların denize inmeye başladığını belirten Kara, "Hiç beklemediğimiz şekilde çinekop bolluğu var. Ayrıca istavrit, mezgit, barbun devam ediyor. Sarı kanat ve lüfer de mevcut tezgahta. Balıkçılık olarak iyi durumdaydık, daha da iyiye gidiyor diyebiliriz." diye konuştu.

Kara, yaz mevsimini güzel geçirip yeni av sezonuna iyi giriş yapmak istediklerini kaydetti.

Çinekop kilogramı 50, barbun 40, istavrit 25-35, mezgit ise 35 liradan alıcı buluyor.

Batı Karadeniz'de kıyı balıkçılığı başladı
Batı Karadeniz'de kıyı balıkçılığı başladı
Batı Karadeniz'de kıyı balıkçılığı başladı
Batı Karadeniz'de kıyı balıkçılığı başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş

Çavuşoğlu: '(ABD'nin) Sadece Libya ve Suriye meselesinde değil Akdeniz'den Karadeniz'e ve Kafkasya'ya kadar birçok alanda bizimle işbirliği yapma...
Çavuşoğlu: "(ABD'nin) Sadece Libya ve Suriye meselesinde değil Akdeniz'den Karadeniz'e ve Kafkasya'ya kadar birçok alanda bizimle işbirliği yapma...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Bülent Turan Meral Akşener Veysel Eroğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Atilla Taş Selçuk Balcı Funda Eryiğit Kerimcan Durmaz
Spor Ersun Yanal Okay Yokuşlu Ergin Ataman Merih Demiral Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Batı Karadeniz'de kıyı balıkçılığı başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.6.2021 17:39:24. #1.14#

title