Batı Karadeniz'de kısa süreli fırtına bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, akşam saatlerinden itibaren Batı Karadeniz'in batısında kısa süreli fırtına uyarısında bulundu.

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'in batısında rüzgarın, akşam saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden etkisini artırarak, 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, yarın sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

AA / Yıldız Nevin Gündoğmuş - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet