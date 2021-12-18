Batı Karadeniz'de kısa süreli fırtına bekleniyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Batı Karadeniz'de kısa süreli fırtına bekleniyor

Batı Karadeniz'de kısa süreli fırtına bekleniyor
AA / Yıldız Nevin Gündoğmuş - Haberler | Güncel

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, akşam saatlerinden itibaren Batı Karadeniz'in batısında kısa süreli fırtına uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, akşam saatlerinden itibaren Batı Karadeniz'in batısında kısa süreli fırtına uyarısında bulundu.

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'in batısında rüzgarın, akşam saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden etkisini artırarak, 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, yarın sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Yıldız Nevin Gündoğmuş - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title