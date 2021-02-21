Batı Karadeniz'de kış sporlarının ve eğlencenin adresi: Ladik Akdağ Kayak Merkezi
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Batı Karadeniz'de kış sporlarının ve eğlencenin adresi: Ladik Akdağ Kayak Merkezi

21.02.2021 16:03 | Son Güncelleme: 21.02.2021 16:07
Batı Karadeniz'de kış sporlarının ve eğlencenin adresi: Ladik Akdağ Kayak Merkezi

Samsun'un Ladik ilçesinde, hafta sonu otelde kalan ve kısıtlamadan muaf olan vatandaşlar Akdağ Kayak Merkezi'nde hoşça vakit geçirdi.

Samsun'un Ladik ilçesinde, hafta sonu otelde kalan ve kısıtlamadan muaf olan vatandaşlar Akdağ Kayak Merkezi'nde hoşça vakit geçirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, kış turizminin önemli adreslerinden Akdağ Kayak Merkezi'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı geçen yıla göre ziyaretçi sayısı az olsa da vatandaşlar eşsiz manzarada spor yapıyor, eğleniyor.

Orta Karadeniz Bölgesi'nin en önemli kayak noktalarından Akdağ Kayak Merkezi'ne hafta başından bu yana etkili olan kar yağışı ile ziyaretçiler gelmeye başladı.

Samsun şehir merkezine 84, Samsun-Ankara kara yoluna 24, ilçe merkezine ise 7 kilometre uzaklıkta olan Akdağ Kayak Merkezi, 1400 metre pist ve 1360 metre telesiyej uzunluğuyla kayakseverlerin ilgi odağı oluyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle okullarda yüz yüze eğitime ara verilmesini fırsat bilen öğrenciler de kar özlemlerini Akdağ Kayak Merkezi'nde giderdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Altun

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