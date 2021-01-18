Batı Karadeniz'de kar yağışı nedeniyle 634 köy yolu ulaşıma kapandı

Batı Karadeniz'deki 5 ilde etkili olan kar yağışı nedeniyle 634 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Batı Karadeniz'deki 5 ilde etkili olan kar yağışı nedeniyle 634 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Düzce Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, 278 köyden 95'inin yolu, etkili olan kar yağışı nedeniyle kapandı.

Sorumluluk sahasında 46 iş makinesi ve 43 ekiple karla mücadele çalışması yürüten Düzce İl Özel İdaresi ekiplerinin 95 köy yolunu açma çalışmaları sürüyor.

Kentte etkili olan yağışın ardından kar kalınlığı yüksek kesimlerde 1 metreye yaklaştı.

Bolu

Bolu'da etkili olan kar yağışının ardından 55 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor.

Kar kalınlığının yer yer 1 metreye ulaştığı Bolu'da, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kent merkezinde 20, Mengen'de 15 ve Mudurnu'da 20 olmak üzere toplam 55 köy yolu ulaşıma kapandı.

Köy yollarının ulaşıma açılması için 95 personel 59 araçla mücadele ediyor.

Zonguldak

Zonguldak'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle 255 köy yolu ulaşıma kapandı.

Ekiplerin, kapalı köy yollarını açma çalışmaları devam ediyor.

Karabük

Karabük'te de kar yağışı nedeniyle 106 köye ulaşım sağlanamıyor.

Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, Karabük merkez ve ilçelerinde kapanan köy yollarında ekiplerin kar küreme ve yol açma çalışmalarına başladığı belirtildi.

Yol ve Ulaşım Hizmetlerine bağlı ekiplerin 6 ilçede çalışmaları sürdürdüğü aktarılan açıklamada, etkili olan kar yağışı nedeniyle 106 köyde toplam 770 kilometre yolun kapalı olduğu kaydedildi.

Bartın

Bartın'da etkili olan kar yağışı nedeniyle merkeze bağlı 61, Amasra'da 7, Kurucaşile'de 3 ve Ulus'ta 52 olmak üzere toplam 123 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

İl merkezinde kar kalınlığı 36 santimetre ölçülürken kapalı köy yollarını açma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever