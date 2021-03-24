Batı Karadeniz'de kar manzaraları kartpostallık görüntü oluşturdu
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Batı Karadeniz'de kar manzaraları kartpostallık görüntü oluşturdu

24.03.2021 13:33 | Son Güncelleme: 24.03.2021 13:36
Batı Karadeniz'de kar manzaraları kartpostallık görüntü oluşturdu

Düzce'nin Akçakoca ilçesi, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.

Düzce'nin Akçakoca ilçesi, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.

İlçenin yüksek kesimlerinde gece başlayan ve aralıklarla devam eden kar, ilçeye bağlı Altunçay köyü, Tepeköy, Dereköy ve Şifalı su mevkilerinde etkili oldu.

D-655 Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz Bağlantı Yolu'nun yüksek kesimlerinde de kar, seyrine doyumsuz manzara oluşturdu.

Sürücüler, kartpostallık görüntüler eşliğinde yolculuklarına devam etti.

Soğuk hava ve kar yağışının 3 gün daha devam edeceği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş

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