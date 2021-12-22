Batı Karadeniz'de "kar güzelliği" drone ile görüntülendi - Haberler
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Batı Karadeniz'de "kar güzelliği" drone ile görüntülendi

Batı Karadeniz'de
AA / Ömer Ürer - Haberler | Güncel

Kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplanan Düzce'nin yüksek kesimlerinin eşsiz güzelliği, drone görüntülerine yansıdı.

DÜZCE (AA) - Kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplanan Düzce'nin yüksek kesimlerinin eşsiz güzelliği, drone görüntülerine yansıdı.

Bölgede 3 gündür devam den kar yağışıyla Çamlıpınar Gölü, Topuk Yaylası, Güzeldere Şelalesi, Kardüz ve Samandere gibi şehrin yüksek kesimleri beyaza büründü.

D-655 Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz Bağlantı Yolu'nun Kabalak, Tepeköy ve Hiciz rampaları ile kentin yüksek kesimlerinde oluşan kar manzarası drone ile görüntülendi.

"Batı Karadeniz'in incisi" olarak adlandırılan Akçakoca ilçesinde de dün akşamdan bu yana şiddetli rüzgar ile etkili olan kar yağışı nedeniyle balıkçılar denize açılamadı. Beyaza bürünen ilçede limandaki tekneler de karla kaplandı.

Kentin en çok yağış alan bölgesi Yığılca ilçesinde ise kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı.

Düzce Valiliğince eğitime bir gün ara verilen ilçede ulaşım sağlanamayan 18 köy yolunun açılması için çalışmalar sürüyor.

Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, bölgenin cuma gününe kadar kar yağışının etkisi altında olması bekleniyor.

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AA / Ömer Ürer - Son Dakika Haberleri

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