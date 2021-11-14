Batı Karadeniz'de hamsinin kilogramı 20 liraya kadar düştü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Batı Karadeniz'de hamsinin kilogramı 20 liraya kadar düştü

AA / Cem Ali Kuş - Haberler | Güncel

Batı Karadeniz'in önemli balıkçı limanlarından Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bol miktarda avlanan hamsi tezgahları şenlendirdi.

AKÇAKOCA, DÜZCE (AA) - Batı Karadeniz'in önemli balıkçı limanlarından Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bol miktarda avlanan hamsi tezgahları şenlendirdi.

Gece saatlerinde tekneleriyle denize açılan balıkçıların bol miktarda balıkla limana dönmesi, tezgahlarda hareketliliğe neden oldu.

Geçen hafta kilogramı 25 liradan satılan hamsinin fiyatı, 20 liraya kadar düştü.

Balıkçı esnafı Volkan Sarıkaya, AA muhabirine, "Şu anda Sinop, Zonguldak ve Akçakoca kıyılarından balıklar geliyor. Hamside bu şekilde çoğunluğun olması, bizim açımızdan sevindirici. Vatandaş da hamsiye yoğun talep gösteriyor. Şu anda kilosu 20 liradan satılıyor. Hamsiden umutluyuz." dedi.

Tezgahlarda mezgit ve barbunun kilogram fiyatı 40, istavritin ise 20 lira.

Batı Karadeniz'de hamsinin kilogramı 20 liraya kadar düştü

Batı Karadeniz'de hamsinin kilogramı 20 liraya kadar düştü

Batı Karadeniz'de hamsinin kilogramı 20 liraya kadar düştü

Batı Karadeniz'de hamsinin kilogramı 20 liraya kadar düştü

AA / Cem Ali Kuş - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title