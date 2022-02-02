Batı Karadeniz'de hamsinin fiyatı 25 liraya düştü

AKÇAKOCA, DÜZCE (AA) - Batı Karadeniz'in önemli balıkçı limanlarından Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, geçen hafta kilogramı 30 lira olan hamsi 25 liradan satılıyor.

Bölgede deniz suyunun soğumasıyla daha da lezzetlenen hamsi, vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Geçen hafta kilogramı 30 liradan satılan hamsi, Doğu Karadeniz'de bol miktarda avlanması nedeniyle Düzce'deki tezgahlarda 25 liraya kadar geriledi.

Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, balıkçılığın hava şartlarına bağlı bir sektör olduğunu söyledi.

Hamsinin sezon olarak en lezzetli dönemini geçirdiğini anlatan Karakaş, "Her balığın lezzetli olduğu dönem vardır. Hamsi de şimdi en lezzetli dönemini yaşıyor. Şu anda Batı Karadeniz'de az miktarda avlansa da tezgahlarda yerini alıyor ve vatandaşımız taze balık yiyor." dedi.

Tezgahlarda mezgit ve istavrit kilogramı 25, barbun ise 60 liradan satılıyor.