Batı Karadeniz'de hamsi kilosu 60 liradan satılıyor

Batı Karadeniz'in önemli balıkçı limanlarından Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, hamsinin kilosu 60 liraya kadar yükseldi.

Batı Karadeniz'in önemli balıkçı limanlarından Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, hamsinin kilosu 60 liraya kadar yükseldi.

Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, yaptığı açıklamada, balık sezonuna kadar hamsi fiyatlarının çok fazla düşmeyeceğini söyledi.

Hamsinin Batı Karadeniz'e Ege, Marmara ve Yunanistan'dan geldiğini aktaran Karakaş, "İthal edildiği için de pahalı işlem görüyor. 1 Eylül'e kadar bazı balıkların fiyatlarının çok fazla aşağı düşmeyeceğini düşünüyoruz. Bölgemiz balıkçılık açısından çok önemli. Kıyı balıkçılığı devam ediyor. Ama şu anda bölgemizde yaşanan olumsuz hava koşulları da balık tutmayı engelliyor. Birkaç gün içinde diğer balıkların tezgah fiyatları düşse de hamside çok fazla düşüş olmayacaktır." diye konuştu.

Tezgahlarda çupra (tane) 25, levrek (tane) 70, mezgit kilosu 30, çinekop 50, istavrit ise 60 liradan satılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş