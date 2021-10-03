DÜZCE (İHA) - Batı Karadeniz'de hamsi azaldı, palamut tezgahtaki yerini aldı

DÜZCE - Düzce'de balık tezgahlarında hamsi azaldı ancak istavrit, çinekop ve lüfer bolluğu yaşanıyor. Palamut da tezgahtaki yerini alırken, sezon başında kilosu 30 TL'ye kadar çıkan istavrit ise şimdilerde 15 TL'den alıcı buluyor.

Av sezonunun 1 Eylül'de başlamasının ardından binlerce balıkçı denizlere açılarak, kasalar dolusu istavritle kıyıya dönmüştü. Yaklaşık 1 aydır çoğunlukla istavrit ve hamsi satılırken, son günlerde palamut da tezgahlardaki yerini almaya başladı.

Hamsinin bu hafta azaldığına dikkat çeken balıkçı Tuncay Kılıç, "Havaların düzelmesiyle birlikte hamsi tekrardan tezgahtaki yerini alacaktır. Palamut yine görünmeye başladı. Denizlerde az da olsa palamut var. Çinekop, istavrit ve lüfer bolluğu da var. İstavriti 30 TL'ye sattığımız zamanlar oldu ama şuanda fiyatı 15 TL'ye kadar düştü. Şuanda denizlerde istavrit çokluğu var. Her günde istavrit satıyoruz" dedi.

Lüfer tanesi 40 TL'den, palamut tanesi 30 TL'den, istavrit kilosu 15 TL'den, mezgit kilosu 20-15 TL'den, çinekop ise kilosu 40 TL'den alıcı buluyor.