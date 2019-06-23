Batı Karadeniz'de gün batımı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde gün batımı, kartpostallık manzaralar oluşturdu.

"Batı Karadeniz'in İncisi" olarak bilinen Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yaz aylarında güneşin batışı çok sayıda doğasever izliyor.

Gün batımını izlemek için doğru yerde olmak için çaba gösteren yerli ve yabancı turistler, bu anı ölümsüzleştirmek için de fotoğraf çekiyor.

Denizde avlanan olta balıkçılarının güneşin önündeki silüeti de misafirlere seyir keyfi veriyor.

Kaynak: AA