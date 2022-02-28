Batı Karadeniz'de fırtına uyarısı - Haberler

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Batı Karadeniz'de fırtına uyarısı

AA, Sertaç Bulur - Güncel
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Batı Karadeniz'de fırtına uyarısı

Batı Karadeniz'de öğle saatlerinden itibaren fırtına beklendiği bildirildi.

Batı Karadeniz'de öğle saatlerinden itibaren fırtına beklendiği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'de rüzgarın, bugün öğle saatlerinden sonra batısında kuzey ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinde doğusunda güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın yarın akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Sertaç Bulur - Güncel

Batı Karadeniz, Meteoroloji, Fırtına, Güncel, Haberler

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