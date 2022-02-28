Batı Karadeniz'de fırtına uyarısı
AA, Sertaç Bulur - Güncel
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Batı Karadeniz'de öğle saatlerinden itibaren fırtına beklendiği bildirildi.
Batı Karadeniz'de öğle saatlerinden itibaren fırtına beklendiği bildirildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'de rüzgarın, bugün öğle saatlerinden sonra batısında kuzey ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinde doğusunda güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın yarın akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
AA / Sertaç Bulur - Güncel