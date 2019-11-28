Batı Karadeniz'de fırtına uyarısı
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Batı Karadeniz'de fırtına uyarısı

Zonguldak Valiliği Batı Karadeniz'de oluşabilecek fırtınaya karşı vatandaşları uyardı.

28.11.2019 17:12 | Son Güncelleme: 28.11.2019 17:17
Batı Karadeniz'de fırtına uyarısı

'de oluşabilecek fırtınaya karşı vatandaşları uyardı.


Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün meteorolojik değerlendirmelerine göre, Batı Karadeniz'de batı ve güneybatı yönlerden esen rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren etkisini arttırarak 6 ila 8 (50-75Km/sa) kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği beklendiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Batı Karadeniz'de batı ve güneybatı yönlerden esen rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren etkisini arttırarak 6 ila 8 (50-75Km/sa) kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Çatı uçması, soba zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Fırtınanın ayını gün gece saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor." - ZONGULDAK

Kaynak: İHA
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