Batı Karadeniz'de fırtına etkili oluyor
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Batı Karadeniz'de fırtına etkili oluyor

Batı Karadeniz'de fırtına, kent yaşamını olumsuz etkiledi.

07.01.2020 14:29 | Son Güncelleme: 07.01.2020 14:31

'de fırtına, kent yaşamını olumsuz etkiledi.

'nin ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan kuvvetli rüzgarın hızı saatte 80 kilometreye ulaştı.

Fırtına nedeniyle denizde dalga boyu 6 metreyi aştı. Balıkçılar olumsuz hava koşulları nedeniyle denize açılamadı.

Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, bölgede fırtına yarına kadar etkisini sürdürecek.

Yetkililer, olumsuz hava koşulları nedeniyle balıkçıları ve vatandaşları uyardı.

Kaynak: AA

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: Batı Karadeniz'de fırtına etkili oluyor
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