Batı Karadeniz'de fırtına etkili oluyor
Batı Karadeniz'de fırtına, kent yaşamını olumsuz etkiledi.
Batı Karadeniz'de fırtına, kent yaşamını olumsuz etkiledi.
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan kuvvetli rüzgarın hızı saatte 80 kilometreye ulaştı.
Fırtına nedeniyle denizde dalga boyu 6 metreyi aştı. Balıkçılar olumsuz hava koşulları nedeniyle denize açılamadı.
Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, bölgede fırtına yarına kadar etkisini sürdürecek.
Yetkililer, olumsuz hava koşulları nedeniyle balıkçıları ve vatandaşları uyardı.