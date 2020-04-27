Batı Karadeniz'de fındık üreticileri verim artışı için bahçelerini bakıma aldı
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Batı Karadeniz'de fındık üreticileri verim artışı için bahçelerini bakıma aldı

Batı Karadeniz'de fındık üreticileri, verime zarar vererek rekolte düşüklüğüne neden olan külleme ve Amerikan beyaz kelebeği ile mücadele için bahçelerinde bakım çalışması başlattı.

Batı Karadeniz'de fındık üreticileri verim artışı için bahçelerini bakıma aldı
27.04.2020 16:42 | Son Güncelleme: 27.04.2020 16:42

Batı Karadeniz'de fındık üreticileri, verime zarar vererek rekolte düşüklüğüne neden olan külleme ve Amerikan beyaz kelebeği ile mücadele için bahçelerinde bakım çalışması başlattı.

Bu kapsamda bahçelerde nisan ayında fındık altı temizliği, filiz alma ve yabani ot işlemi yapılıyor.

Ulusal Fındık Konseyi (UFK) Yönetim Kurulu Üyesi Levent Şahin Başaran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üreticilerin bu aylarda fındık bahçelerinde verimi artırmak için çalışma yaptıklarını söyledi.

Fındık üreticisinin külleme hastalığı konusunda daha hassas olması gerektiğini ifade eden Başaran, "Fındıkta özellikle bu aylarda küllemeyle ilgili mücadele kesinlikle yapılmalı." dedi.

Başaran, Amerikan beyaz kelebeğiyle ilgili de mücadele yürütülmesi gerektiğini vurgulayarak "Önümüzdeki süreçte ise Amerikan beyaz kelebeği ile ilgili mücadele yapılması gerekecek. Zamanı geldiğinde üreticimizi uyaracağız. Bu konuda tüm çiftçilerimize ulaşacağız." diye konuştu.

Kaynak: AA

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