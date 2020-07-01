Batı Karadeniz'de fındık üreticileri hasada hazırlanıyor
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Batı Karadeniz'de fındık üreticileri hasada hazırlanıyor

Türkiye'nin fındık üretiminin yüzde 27'sinin gerçekleştirildiği Batı Karadeniz'de geçen yıla oranla rekoltede düşüş beklentisine karşın üretici ümidini koruyor.

01.07.2020 11:58 | Son Güncelleme: 01.07.2020 12:06

Türkiye'nin fındık üretiminin yüzde 27'sinin gerçekleştirildiği Batı Karadeniz'de geçen yıla oranla rekoltede düşüş beklentisine karşın üretici ümidini koruyor.

Kalitesiyle yurt dışından talep gören Batı Karadeniz fındığının rekoltesinde, bu yıl yaşanan hava koşulları nedeniyle geçen yıla oranla yüzde 35 düşüş tahmin ediliyor.

Bahçelerinde hasat hazırlıklarına başlayan üreticiler, Amerikan beyaz kelebeği ve külleme hastalığına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ulusal Fındık Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi Levent Şahin Başaran, AA muhabirine, geçen yıl Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından alım yapılmasının fiyat politikası açısından çiftçinin yüzünü güldürdüğünü belirterek, bahçelerin artık hasat dönemine hazırlandığını söyledi.

Belli grupların rekolte tahmini yaptığını, Tarım ve Orman Bakanlığı ile ziraat odalarının katıldığı komisyonun çalışmalarına devam ettiğini anlatan Başaran, şöyle konuştu:

"Türkiye genelinde rekolte çalışmaları devam ediyor. Farz edelim ki açıklanan rekolte doğru olsun. Daha önceden spekülasyon yapma adına açıklanan tahminler olsun. Bu durumda dünya genelinde 150 bin ton gibi bir açık çıkıyor. Üreticilerimizin fındık fazla, elimizde fındık kalacak, fiyat düşecek gibi bir endişeye kapılmaması lazım çünkü rakam ortada. Asıl sıkıntı şu; her dönem oluşan elde arz fazlası dediğimiz piyasaya belli dönemlerde girecek fındık fazlalığını dengeleyebilirsek bir sıkıntı olmayacağını düşünüyorum. Bizim tahminlerimiz bu sene rekoltenin yüzde 35 daha az olacağı yönünde."

"Üreticimizin kaygı duymasına gerek yok"

Başaran, üreticinin bir kaygıya düşmemesi gerektiğini vurgulayarak, TMO'nun geçen sene uyguladığı politikayı bu sene de uygulaması ve üreticinin yanında olduğunu göstermesi gerektiğini ifade etti.

TMO'nun fındık almasa bile varlığını göstermesinin üreticiye olumlu yansıdığını vurgulayan Başaran, "Toprak Mahsulleri Ofisi geçen seneki gibi sezon başlamadan fındık alacağını açıklarsa olumlu olacak üretici de rahatlayacak. Bu sene fiyatları aşağıya çekecek bir rekolte söz konusu değil." değerlendirmesinde bulundu.

"Temennimiz güzel bir sezon geçirmek"

Fındık üreticisi Rıdvan Kuş da hasada yaklaşık 1 ay kadar bir zaman kaldığını ve bahçelerde hazırlıkların son aşamaya geldiğini söyledi.

Mahsulün tahminlerine göre geçen yıla oranla yüzde 30 daha az olduğunu anlatan Kuş, şunları kaydetti:

"Ürün geçen yıla oranla az görülse de güzel bir sezon bekliyoruz. Şu anda dalda görünen üründen memnunuz. Temennimiz güzel bir sezon geçirmek. Toprak Mahsulleri Ofisinin üreticiye bir an önce sahip çıkmasını temenni ediyorum. Fındıkta fiyatların aşağı yukarı oynamasını değil, dengeli bir şekilde gitmesini istiyoruz. Bu fındığımız geçen sezona göre az görünüyor. Toprak Mahsulleri Ofisi geçen sezon fiyatları nasıl açıkladı ise bu sezon da öyle açıklarsa fiyat anlamında bir sorun yaşamayız. Üretici mağdur olmasın. Tüccarın fiyat belirlemesinden ziyade devletin el atması bizi mutlu ediyor."

Batı Karadeniz'de fındık üreticileri hasada hazırlanıyor

Kaynak: AA

Manşet

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