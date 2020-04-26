Batı Karadeniz'de "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor - DÜZCE
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Batı Karadeniz'de "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor - DÜZCE

Düzce, Karabük, Bolu ve Bartın'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan "Evde kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyuluyor.

26.04.2020 14:20 | Son Güncelleme: 26.04.2020 14:21
Batı Karadeniz'de 'Evde kal' çağrısına büyük oranda uyuluyor - DÜZCE

Düzce, Karabük, Bolu ve Bartın'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan "Evde kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyuluyor.

Düzce'de İstanbul ve Gaziantep caddeleri, Spor Sokak, Anıtpark Meydanı ve Avni Akyol Parkı'nın şerit ve bariyerlerle kapatılmasıyla kent merkezinde sakinlik sürüyor.

Polis, bekçi ve zabıta ekipleri söz konusu noktalarda denetimlerini sürdürüyor.

Güneşli hava ve pazar günü olmasına rağmen ramazan ayının da etkisiyle vatandaşların evde kalmayı tercih ettiği gözlendi.

Kentin normal zamanlarda en işlek cadde ve sokakları boş kaldı.

Bolu

Bolu'da "Evde kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyuluyor.

Kentte zorunlu haller nedeniyle dışarı çıkanların haricinde vatandaşların evde kaldığı görülüyor.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, denetimlerini sürdürüyor.

Maskesiz dışarı çıkanlar ve koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması bulunanlar, ekipler tarafından uyarılıyor.

Karabük

Karabük'te, vatandaşların zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmadığı görüldü.

Kentin normal zamanda en işlek yerlerinden olan ve zaman zaman yaya yoğunluğu yaşanan Kemal Güneş Caddesi'nin bariyerlerle kapatılan giriş ve çıkışlarında görev yapan ekipler, denetimlerine devam ediyor.

Vatandaşların, neredeyse tamamının maske taktığı gözlemlendi.

Polis ekipleri, vatandaşların "sosyal mesafe" kuralını gözetmeden yürümesine izin vermiyor.

Öte yandan, 3 gün önce İl Hıfzısıhha Kurulu kararıyla 4 gün boyunca sınırlanan Karabük ve ilçelerine bağlı bütün köylere giriş ve çıkışlar da jandarma ekiplerince kontrol altında tutuluyor.

Bartın

Bartın'da sıcak hava ve hafta sonu olmasına rağmen vatandaşların zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmadıkları, çıkanların da maske kullandığı görüldü.

Kentin normal zamanda en işlek yerlerinden olan ve bankaların bulunduğu Hükümet Caddesi, yoğunluğun önlenmesi için bariyerle kapatılırken, işi olmayan vatandaşların buraya girmesine izin verilmiyor.

Batı Karadeniz'de 'Evde kal' çağrısına büyük oranda uyuluyor - DÜZCE

Kaynak: AA

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