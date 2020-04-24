Batı Karadeniz'de "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor Kent Meydanı ve İzzet Baysal Caddesi üzerinden detaylar Demokrasi Meydanı'ndan detaylar BOLU - Bolu'da zorunlu haller dışında sokağa çıkanların haricinde vatandaşlar evde kalmayı tercih ediyor.

Kent Meydanı ve İzzet Baysal Caddesi üzerinden detaylar

Demokrasi Meydanı'ndan detaylar BOLU - Bolu'da zorunlu haller dışında sokağa çıkanların haricinde vatandaşlar evde kalmayı tercih ediyor.

Bolu'da zorunlu haller dışında sokağa çıkanların haricinde vatandaşlar evde kalmayı tercih ediyor.

Polis ekipleri ve zabıta memurları, anonslarla vatandaşları evde kalmaları konusunda uyarıyor. Öte yandan, okunan ezanların ardından da vatandaşların evlerinde kalmaları yönünde uyarılarda bulunuluyor.

Ayrıca kentte cuma günleri kurulan Karaçayır ile Sağlık mahallelerindeki pazar alanlarında da yoğunluk yaşanmadığı görüldü.

Kaynak: AA