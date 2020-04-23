Batı Karadeniz'de "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor Karabük, Düzce, Bolu ve Bartın'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan "Evde kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyuluyor.

Karabük, Düzce, Bolu ve Bartın'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan "Evde kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyuluyor.

Karabük merkez ve ilçelerinde, vatandaşların zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmadığı, dışarıdakilerin neredeyse hepsinin maske taktığı görüldü.

Kentin normal zamanda en işlek yerlerinden olan ve zaman zaman yaya yoğunluğu yaşanan Kemal Güneş Caddesi'nin bariyerlerle kapatılan giriş ve çıkışlarında görev yapan ekipler, denetimlerini sürdürüyor. Ayrıca polis ekipleri, vatandaşların sosyal mesafeyi gözetmeden yürümelerine ve banka önlerinde yoğunluk oluşmasına izin vermiyor.

Öte yandan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla caddeler ve sokaklar ile ev ve iş yerlerine Türk bayrakları asıldı.

Bartın

Bartın'da vatandaşların zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmadığı, çıkanların da maske kullandığı görüldü. Resmi tatil ve bankaların kapalı olması dolayısıyla kent merkezinde diğer günlere göre sessizlik hakim oldu.

Bolu

Bolu'nun normal zamanda en işlek yerlerinden İzzet Baysal Caddesi'nde zorunlu haller dışında sokağa çıkanların haricinde vatandaşlar evde kalmayı tercih ediyor. Polis ekipleri ve zabıta memurları, anonslarla vatandaşları evde kalmaları konusunda uyarıyor. Öte yandan okunan ezanların ardından da vatandaşların evlerinde kalmaları yönünde uyarılarda bulunuluyor.

Düzce

Düzce'de İstanbul ve Gaziantep caddeleri, Spor Sokak, Anıtpark Meydanı ve Avni Akyol Parkı'nın şerit ve bariyerlerle kapatılmasıyla kent merkezinde sakinlik hakim oldu. Zorunlu haller dışında sokağa çıkanların haricinde vatandaşların evde kalmayı tercih ettiği gözlendi. Polis, bekçi ve zabıta ekipleri, vatandaşlara sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda uyarıda bulundu. Büyük bölümü maske taktığı gözlenen vatandaşlar, işlek cadde girişlerinde polis ve Türk Kızılay ekiplerince ateşleri ölçülerek caddeye alınıyor.

Ayrıca, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla cadde ve sokaklar ile ev ve iş yerlerine Türk bayrakları asıldı.

Kaynak: AA