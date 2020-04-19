Batı Karadeniz'de "evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele çerçevesinde uygulanan 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında olmayan Düzce, Bolu, Bartın ve Karabük'te, "evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele çerçevesinde uygulanan 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında olmayan Düzce, Bolu, Bartın ve Karabük'te, "evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor.

Düzce'de normal zamanda işlek yerlerden İstanbul ve Gaziantep caddeleri, Spor Sokak, Anıtpark Meydanı ve Avni Akyol Parkı'nın şerit ve bariyerlerle kapatılmasıyla kent merkezi sessizliğe büründü.

Şehrin en işlek caddelerinden İstanbul ve Mehmet Akif caddelerine "Evde Kal" yazılı billboardlar asıldı.

Güneşli havaya rağmen vatandaşların evden çıkmadığı, şehrin simge noktalarının sokak hayvanlarına kaldığı görüldü.

Kaynak: AA