Batı Karadeniz'de dev dalgalar limanı aştı - DÜZCE
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Batı Karadeniz'de dev dalgalar limanı aştı - DÜZCE

Batı Karadeniz'in en önemli limanlarından olan Düzce'nin Akçakoca ilçesinde fırtına nedeniyle dalga boyu 7 metreyi aştı.

30.12.2019 19:21 | Son Güncelleme: 30.12.2019 19:22
Batı Karadeniz'de dev dalgalar limanı aştı - DÜZCE

Batı Karadeniz'in en önemli limanlarından olan Düzce'nin Akçakoca ilçesinde fırtına nedeniyle dalga boyu 7 metreyi aştı.

Yaklaşık saatteki hızı 80 kilometre bulan fırtına nedeniyle dalgalar liman kayalıklarını aşarken, liman içerisinde ki bulunan tekneler için tehlike oluşturdu.

Meteoroloji yetkilileri, fırtına nedeniyle balıkçılara denize açılmaması uyarısı yaparken, vatandaşlara da dikkatli olması gerektiği konusunda uyardı.

Fırtınanın yarın etkisinin azalacağı bildirildi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Batı Karadeniz'de dev dalgalar limanı aştı - DÜZCE
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