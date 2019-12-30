Batı Karadeniz'de dev dalgalar limanı aştı
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle dalga boyu 7 metreye ulaştı.
30.12.2019 18:08 | Son Güncelleme: 30.12.2019 18:08
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle dalga boyu 7 metreye ulaştı.
Saatteki hızı yaklaşık 80 kilometreyi bulan kuvvetli rüzgar nedeniyle oluşan dalgalar limandaki tekneler için tehlike oluşturdu.
Kuvvetli rüzgar nedeniyle balıkçıları denize açılmamaları konusunda uyaran meteoroloji yetkilileri, fırtınanın yarına kadar etkisini sürdüreceğini belirtti.
Kaynak: AA