Batı Karadeniz'de denizin soğumaması hamsi fiyatlarına yansıdı

AKÇAKOCA, DÜZCE (AA) - Batı Karadeniz'in önemli balıkçı limanlarından Düzce'nin Akçakoca ilçesinde deniz suyunun soğumaması nedeniyle hamsi fiyatları 30 liraya kadar yükseldi.

Balıkçı esnafı Vedat Kalmaz, AA muhabirine fiyatların hava şartlarından dolayı arttığını söyledi.

Hamsi fiyatlarına ilişkin konuşan Kalmaz, "Hava şartlarına bağlı biraz, havaların ve denizin kötü olmasından dolayı bizim bölgemizde de hamsinin az çıkmasından dolayı fiyatlarımız birkaç gündür bu şekilde. Bir hafta öncesinde hamsi tezgahlarımızda 20 lira iken şu anda 30 lira. Şu anda hamsi sezonu zaten fiyatlarımızın tabii ki de aşağı düşmesini istiyoruz. Hamsi geliyor tezgahlarımıza ama fiyatlar şu anda yüksek bu nedenden halkımızın biraz daha ilgisi az." ifadesini kullandı.

Hamsinin Sinop, Samsun ve Trabzon bölgesinden çıktığını belirten Kalmaz, önümüzdeki günlerde Batı Karadeniz'de hamsi yoğunluğunun artmasının beklendiğini kaydetti.

Akçakoca'da tezgahlarda ayrıca mezgit kilogramı 30, barbun 50, çinekop 50 liradan satılıyor.