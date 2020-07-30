Batı Karadeniz'de bir ilki gerçekleştirdiler
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Batı Karadeniz'de bir ilki gerçekleştirdiler

Batı Karadeniz'de bir ilki gerçekleştirdiler 20 kişilik ekip, Türkiye'de sadece sayılı merkezlerin yapabildiği akustik norinom cerrahisini başarıyla tamamladı İşitme kaybıyla başvuran hasta, 12 saatlik ameliyatın ardından sağlığına kavuştu Zonguldak'ta işitme kaybı yaşayan 57 yaşındaki Emine...

Batı Karadeniz'de bir ilki gerçekleştirdiler
30.07.2020 16:52 | Son Güncelleme: 30.07.2020 16:55

Batı Karadeniz'de bir ilki gerçekleştirdiler

20 kişilik ekip, Türkiye'de sadece sayılı merkezlerin yapabildiği akustik norinom cerrahisini başarıyla tamamladı

İşitme kaybıyla başvuran hasta, 12 saatlik ameliyatın ardından sağlığına kavuştu

ZONGULDAK - Zonguldak'ta işitme kaybı yaşayan 57 yaşındaki Emine Gök, beyincik köşesine yerleşmiş 2 santimetre büyüklüğünde tümör olduğunu öğrendi. Ankara'ya sevk edilmek istenen Gök, başvurduğu ZBEÜ hastanesinde 12 saatlik ameliyatın ardından sağlığına kavuştu. Ameliyatın riskli olması sebebiyle genellikle Ankara'ya sevk edildiği hastalar, Batı Karadeniz Bölgesi'nde bir ilkin gerçekleştirilmesinin ardından bu tarz ameliyatları Zonguldak'ta olabilecek.

Zonguldak'ta yaşayan 57 yaşındaki Emine Gök, yaklaşık 6 ay önce işitme kaybı yaşadı. Önce kentteki hastaneye başvuran Gök'e köşe tümörü tabir edilen "akustik nörinom" tanısı konuldu. Ameliyatın Ankara'da yapılabileceğini öğrenen hasta; ardından ZBEÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne başvurdu. Beyin ve Sinir Cerrahisi, Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları, Anestezi ve Radyoloji Bölümü doktorlarının birlikte yaptıkları değerlendirme sonrası ameliyat için süreç başladı. 12 saat süren ameliyatta ulaşması zor olan tümör, KBB ile Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölümü doktorlarının müdahalesi ile bulunduğu yerden çıkartıldı. Hasta kısa sürede sağlığına kavuştu.

"Fasiyal sinirini korumayı başardık"

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Şanser Gür, ameliyatın riskli olmasına rağmen yüz kaslarına hükmeden fasiyal siniri korumayı başardıklarını ifade etti. Gür, "57 yaşında bayan hasta işitme kaybı ile başvurdu. Beyincik köşesine yerleşmiş sinir kılıfı tümöründen bahsediyoruz. Daha uzun bir cerrahi sürede farklı bir yaklaşım ile yüz kaslarına hükmeden sinirin korunmasını amaçladığımız bir cerrahiden bahsediyoruz. Bu planlamayı birlikte yaptık. Anestezi ve radyolojiden arkadaşların da katkılarıyla fasiyal siniri koruduk. Bu bir ilk değil takdir edersiniz ama biz burada BEÜ'de bunu yapabiliyor olmaktan mutluyuz" dedi.

Batı Karadeniz Bölgesi'nde bir ilk

ZBEÜ Tıp Fakültesi Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Deniz Baklacı da hastayı sağlığına kavuşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Daha önce bu tarz hastalıklarla karşılaşanların Ankara, İzmir, İstanbul gibi büyükşehirlere yönlendirildiğini aktaran Baklacı, bu ameliyatla Batı Karadeniz Bölgesi'nde bir ilkin yaşandığını ifade etti.

Baklacı, sadece tümöre ulaşmanın 6 saat sürdüğünü ifade ederek sözlerine şöyle devam etti:

"Bu olgumuzda hasta bize total işitme kaybıyla gelmişti. Biz total işitme kaybı olan hastalarda tek taraflı MR görüntülemeleri yapıyoruz. Kafa tabanının arka tarafında yer alan bir tümörle karşılaştık. Hastanın işitme kaybını da buna bağlı olduğunu düşündük. Hastanın da cerrahi istemesi üzerine ameliyatı gerçekleştirdik. Burada en büyük kaygımız hastanın yüz hareketlerinin sonlanması çünkü cerrahide en çok korkulan yan etki yüz siniri felci. Hocalarımızın da katkılarıyla hasta yüz felci olmadan yüz hareketleri tam olarak çıktı. Sağlıklı bir şekilde serviste takip ediliyor. Bu tür cerrahiler ancak multidisipliner yaklaşımla yapılır. Beyin cerrahisi mutlaka olmak zorunda radyoloji ve anestezi bölümü hocalarımız da katkıları oldu. Burada bu ameliyatı gerçekleştirmekten dolayı mutluyuz. Batı Karadeniz Bölgesi'nde bir ilk diyebiliriz. Kulak ve beyin kombine yaklaşım oldu. Tümör büyüktü. Beyin cerrahisinin diğer yaklaşımlarında bu tür büyük tümörlerde ya tümörün tamamen çıkarılamaması yada yüz felci gibi durumlarla karşılaşılabiliyor. Doğru hasta seçimi ve doğru yöntemle yaptığımız bir cerrahi oldu. Diğer ameliyatlarda daha çok biz iç kulağın dış kısmında yani orta kulak ve dış kulakla uğraşıyoruz. İç kulak ve beyin sapını ilgilendiren bir tümör. Ulaşımı çok zor bir tümör. Ameliyat yaklaşık kapatmasıyla birlikte 10-12 saat sürdü. Sadece tümöre ulaşmamız 6 saati buldu. Tümörü bulduktan sonra biz kendi kısmımızı ilgilendiren bölümünü çıkarttık sonra beyin cerrahisi ekibine devrettik hastayı. Onlar da kendi alanlarındaki tümörü çıkarttılar. Şu anda hasta sağlıklı bir şekilde takip ediliyor. Daha önce bu tarz hastalıklarla karşılaşıp Ankara, İzmir, İstanbul gibi büyükşehirlere giden hastalarımız bu sayede burada tedavi olup sağlığına kavuşabilecekler."

"Türkiye'de sayılı merkezlerde yapılabiliyor"

ZBEÜ Tıp Fakültesi Kulak burun ve Boğaz Hastalıkları Bölümü Anabilim Dalı Başkanı Doçent Sultan Şevik Eliçora, da "akustik nörinom" cerrahisinin Türkiye'de sayılı merkezlerde yapılabildiğine dikkat çekerek şöyle dedi:

"Akustik nöronom cerrahisi Türkiye'de sayılı merkezlerde bir elin parmaklarını geçmeyecek merkezlerde yapılmakta. O yüzden de biz BEÜ KBB Bölümü olarak böyle bir ameliyatı yapmaktan dolayı gurur duyuyoruz. Bundan sonra da bu cerrahilere devam edeceğiz. Sinir ve kulak cerrahisi alanındaki cerrahilere bundan sonra da başarıyla yapacağız.

Kaynak: İHA

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