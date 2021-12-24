Batı Karadeniz'de Başkent EDAŞ ekiplerinin karda arızaları giderme mücadelesi

Batı Karadeniz'de etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle enerji nakil hatlarında meydana gelen arızalar, Başkent EDAŞ ekiplerinin zorlu şartlarda yürüttüğü çalışmalarla onarılıyor.

Kar yağışının yoğun olduğu Kastamonu, Bartın ve Zonguldak'ta Başkent EDAŞ ekipleri 1110 saha çalışanı ve 523 araçla kesintisiz elektrik enerjisi için 24 saat esasına göre çalışma yürüttü.

Dondurucu soğukta metrelerce yükseklikteki direklerin üzerinde çalışma yapan ekipler, zarar gören enerji dağıtım hatları ile devrilen direklerin tespitinde termal özellikli dronelardan faydalandı.

Yer yer 1,5 metreyi bulan karda arazi ve paletli kar araçlarının ulaşamadığı noktalara ekipler, malzeme ve ekipmanları taşıyarak arızalara müdahale etti.

Bölgede özellikle kırsal kesimin enerjisinin sağlandığı yaklaşık 3 bin trafo bulunduğu, meydana gelen arızaların yüzde 90'ının giderildiği, diğerlerini de giderilmesi için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.