Batı Karadeniz'de balıkçılar sağanağın ardından yeniden denize açıldı
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Batı Karadeniz'de balıkçılar sağanağın ardından yeniden denize açıldı

Batı Karadeniz'in önemli balıkçı limanlarından Düzce'nin Akçakoca ilçesinde sağanak nedeniyle denize açılamayan balıkçılar, yağışlı havanın ardından yeniden ava çıktı.

06.09.2020 20:05 | Son Güncelleme: 06.09.2020 20:11

Batı Karadeniz'in önemli balıkçı limanlarından Düzce'nin Akçakoca ilçesinde sağanak nedeniyle denize açılamayan balıkçılar, yağışlı havanın ardından yeniden ava çıktı.

İlçede iki gündür aralıklarla etkili olan sağanak nedeniyle teknelerini limana demirleyen balıkçılar, ağ ve teknelerini hazır hale getirerek palamut avı için Karadeniz'e açıldı.

Balıkçı Yunus Barut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son iki günün fırtına ve sağanakla geçtiğini, yağışlı havanın ardından yeniden denize açıldıklarını söyledi.

Palamuttan umutlu olduklarını ifade eden Barut, "Sağanak nedeniyle denize çıkamadık. Sezon açılışında güzel avcılık oldu. Havaların düzelmesinin ardından tekrar açılıyoruz denize. Umudumuz yüksek. Yine ağlarımızı denize bırakacağız ve inşallah limana palamutla döneceğiz." diye konuştu.

Yağışla birlikte denizin dinlendiğine işaret eden Barut, sezon boyunca bu şekilde fırtınaların olabileceği kaydetti.

Barut, balıkçıların günlük 30 kasa balık tuttuğunu ve sezon içinde bu miktarın değişebileceğini sözlerine ekledi.

Batı Karadeniz'de balıkçılar sağanağın ardından yeniden denize açıldı

Kaynak: AA

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