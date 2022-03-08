Batı Karadeniz'de balıkçılar olumsuz hava şartları nedeniyle limana demirledi - Haberler

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Batı Karadeniz'de balıkçılar olumsuz hava şartları nedeniyle limana demirledi

AA, Cem Ali Kuş - Güncel
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Batı Karadeniz'de balıkçılar olumsuz hava şartları nedeniyle limana demirledi

Batı Karadeniz'in önemli limanlarından Düzce'nin Akçakoca ilçesinde balıkçılar, olumsuz hava şartları sebebiyle denize açılamıyor.

AKÇAKOCA, DÜZCE (AA) - Batı Karadeniz'in önemli limanlarından Düzce'nin Akçakoca ilçesinde balıkçılar, olumsuz hava şartları sebebiyle denize açılamıyor.

Teknelerini limana bağlayan balıkçılar, ağ tamiri ve tekne bakımlarını yaparak yağışın dinmesini bekliyor.

Olumsuz hava şartlarının devam etmesi nedeniyle balık fiyatlarında beklenen düşüş yaşanmazken, balıkçılar umudunu havaların düzelmesine bağladı.

Tezgahlarda hamsinin kilogramı 30, mezgitin kilogramı 35, istavritin kilogramı ise 30 liradan satılıyor.

AA / Cem Ali Kuş - Güncel

Batı Karadeniz, Akçakoca, Düzce, Güncel, Haberler

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