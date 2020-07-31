Batı Karadeniz'de "acemi kasaplar" hastanelik oldu
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Batı Karadeniz'de "acemi kasaplar" hastanelik oldu

Düzce, Bolu, Zonguldak, Karabük ve Bartın'da kurban kesimi sırasında yaralanan 112 kişi hastanelik oldu.

Batı Karadeniz'de
31.07.2020 12:09 | Son Güncelleme: 31.07.2020 13:06

Düzce, Bolu, Zonguldak, Karabük ve Bartın'da kurban kesimi sırasında yaralanan 112 kişi hastanelik oldu.

Kurban Bayramı'nın başlamasıyla kurban ibadetini yerine getiren vatandaşlardan bazıları, hayvanların darbesi ve kesici aletlerle yaralandı.

Düzce'de bıçakla yaralanan ya da kurbanlığı devirmeye çalışırken darbe alan 36 kişi, Düzce Atatürk Devlet ile Düzce Araştırma ve Uygulama hastanelerine başvurdu.

Bıçak darbesiyle yaralananların ellerini çeşitli bezlerle sardığı görüldü.

Özel araçlarıyla hastanelere getirilen "acemi kasapların" bazıları ayakta tedavi edildi.

Bolu

Bolu'da bıçakla yaralanan ya da kurbanlığı devirmeye çalışırken darbe alan 5 kişi, İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesine, 13 kişi de İzzet Baysal Devlet Hastanesine başvurdu.

Bıçak darbesiyle yaralananların ellerini bezlerle sarması dikkati çekti.

Kurban kesimi esnasında yaralanan bazı kişiler hastanelere kendi imkanlarıyla gelirken bazıları da ambulansla getirildi.

Yaralananların çoğu ayakta tedavi edilirken vücutlarında kırık veya kesik olanlar hastanelere yatırıldı.

Zonguldak

Zonguldak'ta kent merkezi ile Alaplı, Kozlu, Kilimli, Ereğli, Devrek ve Çaycuma ilçelerinde kurban kesimi sırasında yaralanan 21 kişi hastanelere başvurdu. Bazı kişiler de hayvan tepmesi sonucu yaralandı.

Yaralılardan bazıları kendi imkanlarıyla hastaneye giderken bazıları da 112 Acil Servis ekiplerince Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bartın

Bartın'da kurban keserken yaralanan 17 "acemi kasap" hastanelik oldu.

Kent merkezi ve ilçelerdeki hastanelere başvuran kişiler tedavi edildi.

Kendi imkanları ya da ambulanslarla hastaneye gidenler, yoğunluğa neden oldu.

Karabük

Karabük'te kurban kesmeye çalışan 20 kişi yaralandı.

İl merkezi ve ilçelerinde kurban kesimi sırasında yaralananlar, hastanelerin acil servislerinde tedavi edildi.

Yaralılardan bazıları kendi imkanlarıyla hastaneye geldi, bazıları da 112 Acil Servis ekiplerince acil servislere getirildi.

Kaynak: AA

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