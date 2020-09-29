Batı Karadeniz'de 6 il için sağanak uyarısı
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Batı Karadeniz'de 6 il için sağanak uyarısı

29.09.2020 00:57 | Son Güncelleme: 29.09.2020 01:00
Batı Karadeniz'de 6 il için sağanak uyarısı

Meteorolojiden 6 il için sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteorolojiden 6 il için sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 10'uncu Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bugün öğleden sonra Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Kastamonu'da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağı belirtildi.

Açıklamada, sel, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, dolu ve hortum oluşma riskine karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli davranması gerektiği uyarısında bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

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