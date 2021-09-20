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Batı Karadeniz Bölgesi ve bazı illerde yarın gök gürültülü sağanak bekleniyor

AA / Zeynep Çetinkaya - Haberler | Güncel
Batı Karadeniz Bölgesi ve bazı illerde yarın gök gürültülü sağanak bekleniyor

Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın ile Kastamonu'nun kıyı, Bolu ve Karabük'ün kuzey ilçelerinde yarın yerel olmak üzere kuvvetli gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın ile Kastamonu'nun kıyı, Bolu ve Karabük'ün kuzey ilçelerinde yarın yerel olmak üzere kuvvetli gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Batı Karadeniz'de gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yağışların Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın ile Kastamonu'nun kıyı, Bolu ve Karabük'ün kuzey ilçelerinde yerelde kuvvetli olması öngörülüyor.

Yağışların perşembe gününün ilk saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Zeynep Çetinkaya - Son Dakika Haberleri
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Haber: Batı Karadeniz Bölgesi ve bazı illerde yarın gök gürültülü sağanak bekleniyor - Haberler
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